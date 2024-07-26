Фулхэм вернул своего хавбека, который выступал за команду в 2016 году

"Фулхэм" начал сотрудничать с левым защитником Райаном Сессеньоном.

24-летний игрок с кубом договорился о соглашении до 2026 года с возможностью продления контакта еще на один год.

"Приятно вернуться сюда. Это то, с чего все началось. Я рад, что снова подписал контракт", - сказал Райан.

He is home. pic.twitter.com/rU15176GKP — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 26, 2024

Сессеньон сначала выступал за "Фулхэм U-18", а в 2016 году присоединился к основной команде. Позже футболист подписал контракт с "Тоттенхэмом".