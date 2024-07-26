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Фулхэм вернул своего хавбека, который выступал за команду в 2016 году

Англия
Обновлено

Приятно вернуться сюда (с)

Фулхэм вернул своего хавбека, который выступал за команду в 2016 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фулхэм" начал сотрудничать с левым защитником Райаном Сессеньоном.

24-летний игрок с кубом договорился о соглашении до 2026 года с возможностью продления контакта еще на один год.

"Приятно вернуться сюда. Это то, с чего все началось. Я рад, что снова подписал контракт", - сказал Райан.

Сессеньон сначала выступал за "Фулхэм U-18", а в 2016 году присоединился к основной команде. Позже футболист подписал контракт с "Тоттенхэмом".

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Фулхэм (Лондон) Райан Сесеньон
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Источник:
fulham
Опубликовал: Екатерина Власова
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