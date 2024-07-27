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Форвард Манчестер Сити: Есть много вещей, в которых я могу стать лучше – я работаю над этим

Англия

Хочет стать лучшей версией себя

Форвард Манчестер Сити: Есть много вещей, в которых я могу стать лучше – я работаю над этим

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал о своих целях усовершенствования.

"Пытаюсь стать лучшей версией себя, как на поле, так и вне его".

Я уже много раз говорил, что есть много вещей, в которых я могу стать лучше – работаю над этим. Надеюсь, я стану не только лучше, чем футболист, но и как человек”.

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Напомним, в прошлом сезоне норвежец принял участие в 31 матче АПЛ, у которых отличился 27 голами и 5 результативными передачами.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
ManCity
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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