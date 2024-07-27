Форвард Манчестер Сити: Есть много вещей, в которых я могу стать лучше – я работаю над этим

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал о своих целях усовершенствования.

"Пытаюсь стать лучшей версией себя, как на поле, так и вне его".

Я уже много раз говорил, что есть много вещей, в которых я могу стать лучше – работаю над этим. Надеюсь, я стану не только лучше, чем футболист, но и как человек”.