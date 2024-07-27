Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Манчестер Сити: Есть много вещей, в которых я могу стать лучше – я работаю над этим
Хочет стать лучшей версией себя
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал о своих целях усовершенствования.
"Пытаюсь стать лучшей версией себя, как на поле, так и вне его".
Я уже много раз говорил, что есть много вещей, в которых я могу стать лучше – работаю над этим. Надеюсь, я стану не только лучше, чем футболист, но и как человек”.
Напомним, в прошлом сезоне норвежец принял участие в 31 матче АПЛ, у которых отличился 27 голами и 5 результативными передачами.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ManCity
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ВИДЕО. Свитолина и Романчук подняли флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
- Манчестер Сити нашел замену Кевину де Брюйне
- УЕФА рассмотрит просьбу УАФ, чтобы очки украинских команд в сезоне еврокубков делились на 4, а не на 5
- Звезда Ливерпуля прокомментировал вероятность того, что Клопп возглавит сборную Англии
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн