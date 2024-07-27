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Арсенал и Болонья оформили все бумаги для трансфера Калафиори. Футболист прибудет сегодня в Лондон
Впоследствии отправится в США
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский защитник “Болоньи” Риккардо Калафиори стал еще на шаг ближе к “Арсеналу”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Оба клуба только теперь оформили все официальные документы. Это перенесло трансфер на завершающий этап.
Защитник отправится сегодня утром из Рима в Лондон. В столице Англии он пройдет медосмотр, а затем присоединится к “Арсеналу” на сборах в США.
Сумма трансфера, включая бонусы, превысит 50 миллионов евро. На меньшую сумму “Болонья” не хотела соглашаться.
"Красно-синие" в августе прошлого года заплатили "Базелю" 4 миллиона евро за игрока. Он провел в составе итальянского клуба 33 матча.
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