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Арсенал и Болонья оформили все бумаги для трансфера Калафиори. Футболист прибудет сегодня в Лондон

Англия
Обновлено

Впоследствии отправится в США

Арсенал и Болонья оформили все бумаги для трансфера Калафиори. Футболист прибудет сегодня в Лондон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский защитник “Болоньи” Риккардо Калафиори стал еще на шаг ближе к “Арсеналу”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Оба клуба только теперь оформили все официальные документы. Это перенесло трансфер на завершающий этап.

Защитник отправится сегодня утром из Рима в Лондон. В столице Англии он пройдет медосмотр, а затем присоединится к “Арсеналу” на сборах в США.

Сумма трансфера, включая бонусы, превысит 50 миллионов евро. На меньшую сумму “Болонья” не хотела соглашаться.

"Красно-синие" в августе прошлого года заплатили "Базелю" 4 миллиона евро за игрока. Он провел в составе итальянского клуба 33 матча.

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Болонья Арсенал (Лондон) Риккардо Калафиори
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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