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Гвардиола: Не исключаю, что подпишу новый контракт с Манчестер Сити
Но еще на восемь лет оставаться не хочет
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал свое будущее.
“Я совершенно не исключаю, что подпишу новый контракт с “Сити”.
Я сказал, что я ближе к тому, чтобы уйти, чем покинуть “Сити”… но я не сказал, что я покидаю “Сити”! Я хочу быть уверен, что это правильное решение не только для меня, но и для игроков.
Я в “Ман Сити” уже восемь лет. Поэтому я не останусь здесь еще на восемь лет, поэтому я ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться! Но я не говорил, что ухожу…”, – сказал Гвардиола.
За период своей карьеры в Англии испанский наставник завоевал из Манчестер Сити 17 трофеев. Его контракт с "горожанами" рассчитан до лета следующего года. В последний раз он продолжал соглашение в ноябре 2022 года.
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