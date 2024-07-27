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Челси подписал центрального защитника Бока Хуниорса за 20 млн евро
Ансельмино отправится в Великобританию в понедельник
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" за 20 миллионов евро подпишет 19-летнего защитника "Бока Хуниорс".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Х, Ансельмино останется у "Бока Хуниорс" на правах аренды, как минимум до января, но все детали трансфера согласованы.
???????? Aaron Anselmino to Chelsea, here we go! Deal just completed for 2005 born Argentinian CB.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2024
Details sorted with Boca Juniors, Chelsea will pay package in excess of $20m.
Anselmino will travel to UK on Monday.
He’s staying at Boca Juniors on loan at least until January. ???????? pic.twitter.com/IfQrmh4Ut8
Напомним, Ансельмино принял участие в пяти играх, в которых отличился одним голом.
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