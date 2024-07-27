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Челси подписал центрального защитника Бока Хуниорса за 20 млн евро

Англия

Ансельмино отправится в Великобританию в понедельник

Челси подписал центрального защитника Бока Хуниорса за 20 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" за 20 миллионов евро подпишет 19-летнего защитника "Бока Хуниорс".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Х, Ансельмино останется у "Бока Хуниорс" на правах аренды, как минимум до января, но все детали трансфера согласованы.

Напомним, Ансельмино принял участие в пяти играх, в которых отличился одним голом.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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