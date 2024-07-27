Аарон Уан-Биссака может перейти в Интер

Защитник Аарон Уан-Бисака может перейти в "Интер" или "Галатасарай".

По информации издания, 26-летний Аарон Уан-Бисака открыт для перехода в "Интер". Отмечается, что в рамках сделки по Уан-Бисака Дензел Думфрис может перейти в "МЮ".

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Также агент англичанина рассматривает вариант, при котором Аарон Уан-Бисака может доиграть оставшийся год контракта, а после этого он станет свободным агентом и получит больше вариантов на рынке.

Напомним, за сезон 2023/24 Аарон Уан-Бисака принял участие в 22 матчах в АПЛ, в которых отметился 2 голевыми передачами.