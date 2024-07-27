  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аарон Уан-Биссака может перейти в Интер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аарон Уан-Биссака может перейти в Интер

Англия

Не спешит покидать МЮ

Аарон Уан-Биссака может перейти в Интер

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Защитник Аарон Уан-Бисака может перейти в "Интер" или "Галатасарай".

По информации издания, 26-летний Аарон Уан-Бисака открыт для перехода в "Интер". Отмечается, что в рамках сделки по Уан-Бисака Дензел Думфрис может перейти в "МЮ".

Читайте такжеМанчестер Юнайтед нацелился на капитана лиссабонского Спортинга

Также агент англичанина рассматривает вариант, при котором Аарон Уан-Бисака может доиграть оставшийся год контракта, а после этого он станет свободным агентом и получит больше вариантов на рынке.

Напомним, за сезон 2023/24 Аарон Уан-Бисака принял участие в 22 матчах в АПЛ, в которых отметился 2 голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
Клуб украинца в АПЛ хочет арендовать Яремчука – источник
yellow-arrow
Челси подписал центрального защитника Бока Хуниорса за 20 млн евро
yellow-arrow
Гвардиола: Не исключаю, что подпишу новый контракт с Манчестер Сити
Интер (Милан) Галатасарай (Стамбул) Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости