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Артета расказал о том, что нужно сделать Арсеналу, чтобы победить Ман Сити в борьбе за титул
Набрать максимум очков
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" для Goal высказался о борьбе за чемпионство и назвал, что нужно сделать "Арсеналу", чтобы обойти "Манчестер Сити" в АПЛ и стать чемпионом.
"Набрать максимально возможное количество очков — 114, и тогда, если мы наберем столько, то точно выиграем АПЛ. Это цель, а дальше посмотрим. Когда у нас будут трудности, мы все равно должны быть лучше соперника. Это и есть цель, мы должны заслужить право на победу", — сказал Артета.
Напомним, для победы в чемпионате Англии "Арсеналу" не хватило 3 очков.
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