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Не Де Лигт. Манчестер Юнайтед заинтересовался еще одним защитником Баварии

Англия

Усиление правого фланга обороны

Не Де Лигт. Манчестер Юнайтед заинтересовался еще одним защитником Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Баварией" по переходу правого защитника Нуссайра Мазрауи. Об этом сообщает Николо Скира.

Марокканец является одним из кандидатов на то, чтобы покинуть мюнхенцев этим летом.

В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах и отличился четырьмя ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 30 миллионов евро. Игрок присоединился к "Баварии" летом 2022 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан еще на два сезона.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Нуссайр Мазрауи
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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