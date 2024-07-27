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Не Де Лигт. Манчестер Юнайтед заинтересовался еще одним защитником Баварии
Усиление правого фланга обороны
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Баварией" по переходу правого защитника Нуссайра Мазрауи. Об этом сообщает Николо Скира.
Марокканец является одним из кандидатов на то, чтобы покинуть мюнхенцев этим летом.
В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах и отличился четырьмя ассистами.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 30 миллионов евро. Игрок присоединился к "Баварии" летом 2022 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан еще на два сезона.
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