Не Де Лигт. Манчестер Юнайтед заинтересовался еще одним защитником Баварии

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Баварией" по переходу правого защитника Нуссайра Мазрауи. Об этом сообщает Николо Скира.

Марокканец является одним из кандидатов на то, чтобы покинуть мюнхенцев этим летом.

В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах и отличился четырьмя ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 30 миллионов евро. Игрок присоединился к "Баварии" летом 2022 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан еще на два сезона.