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Джейк О’Брайен близок к переходу в Эвертон

Англия
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За информацией Sky Sports

Джейк О’Брайен близок к переходу в Эвертон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Ирландии Джейк О'Брайен близок к переходу в "Эвертон".

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По имеющейся информации, "Эвертон" договорился с "Лионом" о покупке центрального защитника сборной Ирландии за 25 миллионов евро. Отмечается, что О'Брайен пройдет медосмотр в следующие выходные.

Напомним, 23-летний ирландец в прошлом сезоне чемпионата Франции сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.

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Лион Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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