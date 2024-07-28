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Джейк О’Брайен близок к переходу в Эвертон
За информацией Sky Sports
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Ирландии Джейк О'Брайен близок к переходу в "Эвертон".
По имеющейся информации, "Эвертон" договорился с "Лионом" о покупке центрального защитника сборной Ирландии за 25 миллионов евро. Отмечается, что О'Брайен пройдет медосмотр в следующие выходные.
Напомним, 23-летний ирландец в прошлом сезоне чемпионата Франции сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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