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"Хочется выиграть ради него, учитывая его достижения". Том Хитон - о Гарете Саутгейте
Считает, что критика фанатов сборной Англии в сторону Саутгейта не была аргументирована
Getty Images/Global Images Ukraine
Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной на следующий день после финала Евро-2024. Голкипер "Манчестер Юнайтед" Том Хитон поделился мыслями по поводу Гарета Саутгейта.
"Я действительно так считаю. Если посмотреть на результаты, то он изменил отношение к ним. Он поднял планку ожиданий. Поэтому я думаю, что в некотором смысле эта глава закрыта, и мы вернемся к тому, что будем говорить: «Отличная работа».
Когда тебя освистывают почти каждый матч вплоть до полуфинала, это непросто. Я, конечно, не могу утверждать наверняка, но предполагаю, что это на него повлияло. Я действительно полагаю, что большинство игроков хотело бы, чтобы Саутгейт остался.
В футболе редко встретишь группу игроков, которые, даже не выходя на поле регулярно, стремятся победить ради тренера. Он лидер, за которым хочется идти. Думаю, менталитет именно таков. У меня такое ощущение: хочется выиграть ради него, учитывая его достижения", — сказал Хитон.
Напомним, Гарет Саутгейт возглавлял команду почти 8 лет. В должности главного тренера сборной Англии 53-летний специалист провел 102 матча (64 победы, 20 ничьих, 18 поражений), дважды вывел команду в финал Евро (2021 и 2024 годы) и один раз вывел команду в полуфинал чемпионата мира (2018). Выиграть хотя бы один трофей ему не удалось.
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