  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Хочется выиграть ради него, учитывая его достижения". Том Хитон - о Гарете Саутгейте
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Хочется выиграть ради него, учитывая его достижения". Том Хитон - о Гарете Саутгейте

Англия

Считает, что критика фанатов сборной Англии в сторону Саутгейта не была аргументирована

"Хочется выиграть ради него, учитывая его достижения". Том Хитон - о Гарете Саутгейте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной на следующий день после финала Евро-2024. Голкипер "Манчестер Юнайтед" Том Хитон поделился мыслями по поводу Гарета Саутгейта.

"Я действительно так считаю. Если посмотреть на результаты, то он изменил отношение к ним. Он поднял планку ожиданий. Поэтому я думаю, что в некотором смысле эта глава закрыта, и мы вернемся к тому, что будем говорить: «Отличная работа».

Когда тебя освистывают почти каждый матч вплоть до полуфинала, это непросто. Я, конечно, не могу утверждать наверняка, но предполагаю, что это на него повлияло. Я действительно полагаю, что большинство игроков хотело бы, чтобы Саутгейт остался.

В футболе редко встретишь группу игроков, которые, даже не выходя на поле регулярно, стремятся победить ради тренера. Он лидер, за которым хочется идти. Думаю, менталитет именно таков. У меня такое ощущение: хочется выиграть ради него, учитывая его достижения", — сказал Хитон.

Напомним, Гарет Саутгейт возглавлял команду почти 8 лет. В должности главного тренера сборной Англии 53-летний специалист провел 102 матча (64 победы, 20 ничьих, 18 поражений), дважды вывел команду в финал Евро (2021 и 2024 годы) и один раз вывел команду в полуфинал чемпионата мира (2018). Выиграть хотя бы один трофей ему не удалось.

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм ищет игроков для усиления атаки в чемпионате Испании
yellow-arrow
Челси проиграл Селтику в спарринге 1:4. Мудрик вышел в старте – ВИДЕО
yellow-arrow
Джейк О’Брайен близок к переходу в Эвертон
Англия Гарет Саутгейт Том Хитон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости