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Челси проиграл Селтику в спарринге 1:4. Мудрик вышел в старте – ВИДЕО
Украинец сыграл один тайм
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках американского турне "Челси" и "Селтик" провели товарищеский матч. Шотландская команда выиграла со счетом 4:1.
"Селтик" отличился дважды в каждом из таймов. Своим голом лондонцы ответили всего на 89 минуте с пенальти.
Украинский вингер Михаил Мудрик появился в старте пенсионеров и провел первый тайм. В перерыве его сменил Рахим Стерлинг.
Это был второй полноценный товарищеский матч для нового тренера Челси Энцо Марески. Следующий поединок его подопечные проведут в ночь с 31 июля на 1 августа против мексиканского "Клуба Америки".
"Челси" – "Селтик" 1:4
Голы: Нкунку 89 (пен.) – О'Райли 19, Фурухаси 33, Пальма 76, Джонстон 79
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