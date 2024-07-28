Челси проиграл Селтику в спарринге 1:4. Мудрик вышел в старте – ВИДЕО

В рамках американского турне "Челси" и "Селтик" провели товарищеский матч. Шотландская команда выиграла со счетом 4:1.

"Селтик" отличился дважды в каждом из таймов. Своим голом лондонцы ответили всего на 89 минуте с пенальти.

Украинский вингер Михаил Мудрик появился в старте пенсионеров и провел первый тайм. В перерыве его сменил Рахим Стерлинг.

Это был второй полноценный товарищеский матч для нового тренера Челси Энцо Марески. Следующий поединок его подопечные проведут в ночь с 31 июля на 1 августа против мексиканского "Клуба Америки".

"Челси" – "Селтик" 1:4

Голы: Нкунку 89 (пен.) – О'Райли 19, Фурухаси 33, Пальма 76, Джонстон 79