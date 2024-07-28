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Вест Хэм ищет игроков для усиления атаки в чемпионате Испании

Англия

Среди главных претендентов Довбик и Серлот

Вест Хэм ищет игроков для усиления атаки в чемпионате Испании

marca.com

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"Вест Хэм" рассматривает нападающих "Жироны" и "Вильярреала" как альтернативу Дурану. Об этом сообщает Sky Sports.

После неудачной попытки "Вест Хэма" договориться с "Астон Виллой" о трансфере Джона Дурана, "молотобойцы" переключились на форварда "Жироны" Артема Довбика и нападающего "Вильярреала" Александра Серлота. На Довбика и Серлота также претендуют "Атлетико Мадрид" и "Рома".

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Напомним, в сезоне 2023/24 Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отличился 25 голами и 10 результативными передачами. Тем временем Серлот забил 26 голов и отдал 6 ассистов в 41 матче.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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