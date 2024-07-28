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"Пробуем с Джорджем и Мудриком": тренер Челси рассказал, почему Стерлинг не выходит в старте
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Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал поражение от "Селтика" со счетом 1:4.
“Результат всегда важен. Нам нужно проанализировать игру в целом. В игре с мячом команда была в 10 раз лучше, чем в матче против "Рексхема" (2:2). Это важно, потому что мы видим количество моментов, которые мы создали.
Конечно, мы можем улучшить ситуацию. Иногда мы путаемся, когда нам нужно играть в короткий или средний пас. Это часть процесса.
Через 5 минут после старта игры у нас уже было 2-3 момента. К третьему пропущенному голу команда была очень хорошей и создавала моменты.
Важно уяснить разницу между нами и ими с точки зрения физического состояния. Они уже сыграли 3-4 матча, они скоро начнут сезон. Игра за игрой, тренировки за тренировками мы будем готовы.
Рахим Стерлинг работает хорошо с первого дня. Мы просто пробуем что-то другое. На днях с Тайриком Джорджем, сегодня – с Мишей Мудриком. Это для того чтобы увидеть определенные вещи. Это не причина, почему Рахим не начинается в стартовом составе”, – сказал Мареска.
Следующий матч "Челси" проведет в ночь с 31 июля на 1 августа против мексиканского "Клуб Америка".
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