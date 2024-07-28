"Пробуем с Джорджем и Мудриком": тренер Челси рассказал, почему Стерлинг не выходит в старте

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал поражение от "Селтика" со счетом 1:4.

“Результат всегда важен. Нам нужно проанализировать игру в целом. В игре с мячом команда была в 10 раз лучше, чем в матче против "Рексхема" (2:2). Это важно, потому что мы видим количество моментов, которые мы создали.

Конечно, мы можем улучшить ситуацию. Иногда мы путаемся, когда нам нужно играть в короткий или средний пас. Это часть процесса.

Через 5 минут после старта игры у нас уже было 2-3 момента. К третьему пропущенному голу команда была очень хорошей и создавала моменты.

Важно уяснить разницу между нами и ими с точки зрения физического состояния. Они уже сыграли 3-4 матча, они скоро начнут сезон. Игра за игрой, тренировки за тренировками мы будем готовы.

Рахим Стерлинг работает хорошо с первого дня. Мы просто пробуем что-то другое. На днях с Тайриком Джорджем, сегодня – с Мишей Мудриком. Это для того чтобы увидеть определенные вещи. Это не причина, почему Рахим не начинается в стартовом составе”, – сказал Мареска.