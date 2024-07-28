Тен Хаг - о матче с Арсеналом: Игра прошла на очень хорошем уровне для третьей недели предсезонки со стороны обеих команд

Вчера прошел товарищеский матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды.

"Думаю, что игра прошла на очень хорошем уровне для третьей недели предсезонки со стороны обеих команд.

Мы забили очень хороший гол, Рашфорд отдал отличный пас, а затем Расмус Хейлунд очень хорошо завершил.

Мы создали еще несколько хороших моментов, а затем пропустили гол, который был забит из офсайда. Считаю, то мы играли лучше их", — сказал тен Хаг.