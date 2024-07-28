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Тен Хаг - о матче с Арсеналом: Игра прошла на очень хорошем уровне для третьей недели предсезонки со стороны обеих команд

Англия

Остался доволен несмотря на поражение

Тен Хаг - о матче с Арсеналом: Игра прошла на очень хорошем уровне для третьей недели предсезонки со стороны обеих команд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера прошел товарищеский матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды.

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"Думаю, что игра прошла на очень хорошем уровне для третьей недели предсезонки со стороны обеих команд.

Мы забили очень хороший гол, Рашфорд отдал отличный пас, а затем Расмус Хейлунд очень хорошо завершил.

Мы создали еще несколько хороших моментов, а затем пропустили гол, который был забит из офсайда. Считаю, то мы играли лучше их", — сказал тен Хаг.

Напомним, следующая игра "МЮ" состоится 1 августа против "Реал Бетиса" в 05:00.

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Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
ManUtd
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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