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Арсенал начал переговоры по трансферу хавбека Сосьедада Мерино

Англия

Микель Артета высоко оценивает Мерино

Арсенал начал переговоры по трансферу хавбека Сосьедада Мерино

Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Маттео Моретто у Х сообщает, что "Арсенал" работает над трансфером Микеля Мерино.

По имеющейся информации, "Арсенал" начал переговоры по подписанию 28-летнего испанца. Отмечается, что "Барселона" была заинтересована в полузащитнике, но сейчас каталонский клуб сосредоточен на других рыночных целях, таких как Дани Ольмо и Нико Уильямс.

Напомним, за прошлый сезон в чемпионате Испании Микель Мерино принял участие в 32 играх, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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Источник:
MatteMoretto
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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