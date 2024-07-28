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Арсенал начал переговоры по трансферу хавбека Сосьедада Мерино
Микель Артета высоко оценивает Мерино
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Маттео Моретто у Х сообщает, что "Арсенал" работает над трансфером Микеля Мерино.
По имеющейся информации, "Арсенал" начал переговоры по подписанию 28-летнего испанца. Отмечается, что "Барселона" была заинтересована в полузащитнике, но сейчас каталонский клуб сосредоточен на других рыночных целях, таких как Дани Ольмо и Нико Уильямс.
El futuro de Mikel Merino sigue abierto.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 28, 2024
El Arsenal ha mantenido vivo su interés con nuevos contactos en los últimos días.
El Atlético intentó incluirle en la operación de Le Normand, pero Merino dio largas.
El Barcelona estaría interesado pero ahora mismo está centrado en… https://t.co/Q902YCwGMX
Напомним, за прошлый сезон в чемпионате Испании Микель Мерино принял участие в 32 играх, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.
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