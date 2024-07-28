Несмотря на слухи, Дюмфрис продлит контракт с Интером

Дензел Дюмфрис продлит контракт с "Интером". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, "Интер" и 28-летний Дюмфрис согласовали контракт до 2028 года на 4 миллиона евро в год. Отмечается, что футболист подпишет договор в начале августа.

Напомним, за прошлый сезон полузащитник сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 6 результативными передачами.