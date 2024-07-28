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Галлас: Я считаю, что футбол Арсенала пошел дальше от того, что им предлагает Зинченко

Англия

Экс-игрок лондонцев не слишком доволен действиями украинца

Галлас: Я считаю, что футбол Арсенала пошел дальше от того, что им предлагает Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Арсенала" Уильям Галлас скептического высказался относительно игры нынешнего защитника команды Александра Зинченко.

"Да, я считаю, что футбол "Арсенала" пошел дальше от того, что им предлагает Зинченко. Футбол - это игра, которая постоянно развивается, и сейчас она снова меняется в плане того, как ведущие команды пытаются защищаться.

В течение последних нескольких лет мы видели, как команды просят своих левых и правых защитников выходить в полузащиту и строить игру сзади. Мы видели, как четверка защитников превращалась в тройку с мячом - роль защитника сильно изменилась, но теперь, кажется, внимание сосредоточено на том, чтобы делать то, для чего они там: очень хорошо защищаться и быть сильными.

Есть тренд, движущийся к гораздо более сильной четверке сзади. На это есть много причин, но в основном это заключается в том, чтобы быть сильнее соперника и ограничить количество шансов у своих ворот. Футбол меняется. Мы живем в период, который создан для настоящих защитников", - сказал Галлас.

В ночь с 27-го на 28-е июля "Арсенал" в контрольном матче переиграл "Манчестер Юнайтед" (2:1). Зинченко отыграл 63 минуты, после чего был заменен.

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Источник:
dazn.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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