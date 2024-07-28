КМ. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча

Клубы АПЛ "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" провели между собой спарринг во время турне по США. Хотя и первыми довольно рано забили "красные дьяволы", победу в игре одержали лондонцы 2:1. Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты.

Следующий матч "канониры" проведут в ночь с 31 июля на 1 августа. Соперником станет еще один английский гранд – "Ливерпуль". У "Манчестер Юнайтед" на утро 1 августа запланирована игра с "Бетисом".

Контрольный матч

28.07.2024. США

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Габриэл Жезус 26, Мартинелли 81 – Гейлунн 10