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КМ. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча
Все лучшие моменты игры
Фото: Арсенал
Клубы АПЛ "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" провели между собой спарринг во время турне по США. Хотя и первыми довольно рано забили "красные дьяволы", победу в игре одержали лондонцы 2:1. Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты.
Следующий матч "канониры" проведут в ночь с 31 июля на 1 августа. Соперником станет еще один английский гранд – "Ливерпуль". У "Манчестер Юнайтед" на утро 1 августа запланирована игра с "Бетисом".
Контрольный матч
28.07.2024. США
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 2:1
Голы: Габриэл Жезус 26, Мартинелли 81 – Гейлунн 10
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