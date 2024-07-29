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Гвардиола - после 2:3 от Милана: Мы сыграли лучше, чем с Селтиком
Пеп отметил прогресс подопечных
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал
"Мы сыграли лучше, чем в первой игре (3:4 с "Селтиком" - прим.), и некоторые футболисты сделали шаг вперед.
В целом поединок прошёл очень неплохо, все были хороши против такой команды-участника Лиги чемпионов, как "Милан".
Мы сделали шаг вперед: никаких травм, полученные игровые минуты, еще один тест. Теперь летим на другой матч (с "Барселоной" - прим.) через несколько дней", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".
Контрольный поединок "Сити" с "Барселоной" состоится 31-го июля.
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