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Гвардиола - после 2:3 от Милана: Мы сыграли лучше, чем с Селтиком

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Гвардиола - после 2:3 от Милана: Мы сыграли лучше, чем с Селтиком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Милана" (2:3) в товарищеском матче.

"Мы сыграли лучше, чем в первой игре (3:4 с "Селтиком" - прим.), и некоторые футболисты сделали шаг вперед.

В целом поединок прошёл очень неплохо, все были хороши против такой команды-участника Лиги чемпионов, как "Милан".

Мы сделали шаг вперед: никаких травм, полученные игровые минуты, еще один тест. Теперь летим на другой матч (с "Барселоной" - прим.) через несколько дней", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Контрольный поединок "Сити" с "Барселоной" состоится 31-го июля.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Милан
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Источник:
Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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