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Саутгемптон близок к подписанию нападающего Вильярреала
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Саутгемптон", который вернулся в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона, этим летом потерял Че Адамса, который бесплатно перешел в "Торино". Английский клуб был вынужден искать нового форварда и, похоже, что его нашел.
Сообщается, что "святые" близки к подписанию контракта с Беном Бреретоном Диасом из "Вильярреала". Испанский клуб готов отпустить чилийца, поскольку ему не удалось заиграть в Ла Лиге и зимой этого года его отправили в аренду в "Шеффилд Юнайтед". Сумма трансфера за 25-летнего нападающего составляет 7 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что в прошлом сезоне Бен Бреретон провел 36 матчей, где отметился 6 голами и результативной передачей.
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