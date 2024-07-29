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Саутгемптон близок к подписанию нападающего Вильярреала

Англия

Об этом сообщает BBC

Саутгемптон близок к подписанию нападающего Вильярреала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Саутгемптон", который вернулся в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона, этим летом потерял Че Адамса, который бесплатно перешел в "Торино". Английский клуб был вынужден искать нового форварда и, похоже, что его нашел.

Сообщается, что "святые" близки к подписанию контракта с Беном Бреретоном Диасом из "Вильярреала". Испанский клуб готов отпустить чилийца, поскольку ему не удалось заиграть в Ла Лиге и зимой этого года его отправили в аренду в "Шеффилд Юнайтед". Сумма трансфера за 25-летнего нападающего составляет 7 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в прошлом сезоне Бен Бреретон провел 36 матчей, где отметился 6 голами и результативной передачей.

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Саутгемптон Вильярреал
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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