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Челси представил гостевую форму на следующий сезон с участием Мудрика

Англия

Появление украинца в видео

Челси представил гостевую форму на следующий сезон с участием Мудрика

Chelsea

Новина українською

Лондонский "Челси" представил новый комплект гостевой формы на сезон 2024/25. В видеопрезентации также принял участие украинский вингер "синих" Михаил Мудрик.

"Тема "синего пламени", использованная в домашней футболке на этот год, развивается и в гостевой форме, а оранжевый цвет акцентирует внимание на огне и общих амбициях, страсти и решимости всего клуба добиться успеха как на поле, так и за его пределами. Вместе мы горим синим пламенем", - говорится в заявлении лондонцев на их официальном сайте.

Напомним, техническим спонсором "Челси" является американская спортивная компания Nike.

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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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