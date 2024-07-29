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Челси представил гостевую форму на следующий сезон с участием Мудрика
Появление украинца в видео
Chelsea
Лондонский "Челси" представил новый комплект гостевой формы на сезон 2024/25. В видеопрезентации также принял участие украинский вингер "синих" Михаил Мудрик.
"Тема "синего пламени", использованная в домашней футболке на этот год, развивается и в гостевой форме, а оранжевый цвет акцентирует внимание на огне и общих амбициях, страсти и решимости всего клуба добиться успеха как на поле, так и за его пределами. Вместе мы горим синим пламенем", - говорится в заявлении лондонцев на их официальном сайте.
Напомним, техническим спонсором "Челси" является американская спортивная компания Nike.
A different kind of fire. — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2024
Introducing your Chelsea 24/25 @Nikefootball away kit. Shot on location in San Jose.#WeBurnBlue pic.twitter.com/shAQkoGXYn
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