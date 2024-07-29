Челси представил гостевую форму на следующий сезон с участием Мудрика

Лондонский "Челси" представил новый комплект гостевой формы на сезон 2024/25. В видеопрезентации также принял участие украинский вингер "синих" Михаил Мудрик.

"Тема "синего пламени", использованная в домашней футболке на этот год, развивается и в гостевой форме, а оранжевый цвет акцентирует внимание на огне и общих амбициях, страсти и решимости всего клуба добиться успеха как на поле, так и за его пределами. Вместе мы горим синим пламенем", - говорится в заявлении лондонцев на их официальном сайте.