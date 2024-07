Челси представил гостевую форму на следующий сезон с участием Мудрика

Лондонский "Челси" представил новый комплект гостевой формы на сезон 2024/25. В видеопрезентации также принял участие украинский вингер "синих" Михаил Мудрик.

Напомним, техническим спонсором "Челси" является американская спортивная компания Nike.

A different kind of fire. ​



Introducing your Chelsea 24/25 @Nikefootball away kit. Shot on location in San Jose.​#WeBurnBlue pic.twitter.com/shAQkoGXYn