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Хавбек Ливерпуля - после прихода Слота: Стиль игры сильно изменился
Стал более утончённым
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт высказался о стиле игры нового главного тренера команды Арне Слота.
"Это очень элегантно, в нидерландском стиле, очень мило.
Стиль игры сильно изменился. Теперь больше внимания уделяется владению мячом. Игроки воодушевлены, мы играем по определенным схемам, это вызывает интерес в команде, и ребята с нетерпением ждут возможности применить это в матчах.
Это новый старт для всех. Я не думаю, что мы нервничаем, скорее переживаем. Думаю, привыкнем очень быстро, если честно. В последней игре (2:1 с "Бетисом" - прим.) были определенные моменты, когда мы действовали совершенно свободно.
Это предсезонная подготовка, только первые несколько поединков, и нам нужно продолжать доверять тому, чему нас учат", - цитирует 21-летнего футболиста BBC.
В сезоне 2023/24 Эллиотт принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 10 ассистов.
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