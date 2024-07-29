Хавбек Ливерпуля - после прихода Слота: Стиль игры сильно изменился

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт высказался о стиле игры нового главного тренера команды Арне Слота.

"Это очень элегантно, в нидерландском стиле, очень мило.

Стиль игры сильно изменился. Теперь больше внимания уделяется владению мячом. Игроки воодушевлены, мы играем по определенным схемам, это вызывает интерес в команде, и ребята с нетерпением ждут возможности применить это в матчах.

Это новый старт для всех. Я не думаю, что мы нервничаем, скорее переживаем. Думаю, привыкнем очень быстро, если честно. В последней игре (2:1 с "Бетисом" - прим.) были определенные моменты, когда мы действовали совершенно свободно.

Это предсезонная подготовка, только первые несколько поединков, и нам нужно продолжать доверять тому, чему нас учат", - цитирует 21-летнего футболиста BBC.