  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хавбек Ливерпуля - после прихода Слота: Стиль игры сильно изменился
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Ливерпуля - после прихода Слота: Стиль игры сильно изменился

Англия

Стал более утончённым

Хавбек Ливерпуля - после прихода Слота: Стиль игры сильно изменился

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт высказался о стиле игры нового главного тренера команды Арне Слота.

"Это очень элегантно, в нидерландском стиле, очень мило.

Стиль игры сильно изменился. Теперь больше внимания уделяется владению мячом. Игроки воодушевлены, мы играем по определенным схемам, это вызывает интерес в команде, и ребята с нетерпением ждут возможности применить это в матчах.

Это новый старт для всех. Я не думаю, что мы нервничаем, скорее переживаем. Думаю, привыкнем очень быстро, если честно. В последней игре (2:1 с "Бетисом" - прим.) были определенные моменты, когда мы действовали совершенно свободно.

Это предсезонная подготовка, только первые несколько поединков, и нам нужно продолжать доверять тому, чему нас учат", - цитирует 21-летнего футболиста BBC.

В сезоне 2023/24 Эллиотт принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 10 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль отклонил предложение от Марселя по трансферу своего полузащитника
yellow-arrow
Челси представил гостевую форму на следующий сезон с участием Мудрика
yellow-arrow
Саутгемптон близок к подписанию нападающего Вильярреала
Ливерпуль Харви Эллиотт Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости