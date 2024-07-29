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Ливерпуль отклонил предложение от Марселя по трансферу своего полузащитника

Англия

Об этом сообщает BBC

Ливерпуль отклонил предложение от Марселя по трансферу своего полузащитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" отклонил предложение "Марселя" по полузащитнику Ватару Эндо в размере 11,8 млн фунтов стерлингов. 31-летний игрок сборной Японии перешел в "Ливерпуль" по четырехлетнему соглашению из "Штутгарта" за 16,2 млн фунтов стерлингов в августе прошлого года.

"Марсель" возглавляет Роберто де Зерби, который в прошлом сезоне противостоял Эндо во главе "Брайтона". Руководство "Ливерпуля" также знает о дальнейшем интересе к полузащитнику со стороны немецких клубов. Стоит отметить, что "красные" еще не сделали ни одного подписания этим летом после прихода менеджера Арне Слота.

Добавим, что Ватару Эндо провел 43 матча и выиграл Кубок лиги в своем дебютном сезоне на "Энфилде".

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Ливерпуль Марсель Ватару Эндо
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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