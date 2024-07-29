Ливерпуль отклонил предложение от Марселя по трансферу своего полузащитника

"Ливерпуль" отклонил предложение "Марселя" по полузащитнику Ватару Эндо в размере 11,8 млн фунтов стерлингов. 31-летний игрок сборной Японии перешел в "Ливерпуль" по четырехлетнему соглашению из "Штутгарта" за 16,2 млн фунтов стерлингов в августе прошлого года.

"Марсель" возглавляет Роберто де Зерби, который в прошлом сезоне противостоял Эндо во главе "Брайтона". Руководство "Ливерпуля" также знает о дальнейшем интересе к полузащитнику со стороны немецких клубов. Стоит отметить, что "красные" еще не сделали ни одного подписания этим летом после прихода менеджера Арне Слота.

Добавим, что Ватару Эндо провел 43 матча и выиграл Кубок лиги в своем дебютном сезоне на "Энфилде".