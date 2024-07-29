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МЮ может построить новый стадион на 100 000 зрителей более чем за 2 млрд фунтов
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" планирует построить новый стадион вместо реконструкции "Олд Траффорда".
По информации Sky Sports, руководство манкунианского клуба при содействии рабочей группы считают такой вариант наиболее выгодным среди всех возможных. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Отмечается, что стоимость проекта составит 2,4 миллиарда евро, а само строительство нового стадиона может занять 6 лет.
Также "Юнайтед" изучает некоторые из лучших проектов по реконструкции стадионов в спорте за последнее время. Речь идёт о "Сантьяго Бернабеу", "Соу-Фай Стэдиум" (Лос-Анджелес), "Уэмбли" и "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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