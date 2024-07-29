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Брайтон отказался продавать своего нападающего в Штутгарт за более чем 25 млн евро

Англия

Остановятся ли швабы?

Брайтон отказался продавать своего нападающего в Штутгарт за более чем 25 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" отклонил предложение в размере 25,3 миллионов евро от "Штутгарта" за трансфер нападающего Дениза Ундава. Об этом информирует Sky Sports News.

О намерениях немецкого клуба повысить предложенную сумму на данный момент не сообщается.

Напомним, что 28-летний Ундав провёл прошлый сезон в аренде в "Штутгарте", и успел за это время забить 19 голов и отдать 9 результативных передач в 33 сыгранных матчах.

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Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
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