Гвардиола: Если ФИФА, УЕФА и АПЛ не думают об игроках - думать о них приходится тренерам. Иначе они умрут

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал календарь проведения матчей для своих подопечных.

"Игроки опоздают, и не только на матч с "Манчестер Юнайтед", но и на матчи с "Челси" и "Ипсвичем".

Речь идет о том, чтобы не потерять много очков, постараться хорошо конкурировать. У нас не будут в распоряжении все футболисты, потому что им нужно отдохнуть.

Если большие боссы и все институты, такие как ФИФА, УЕФА и АПЛ не думают об игроках, то думать о них приходится тренерам. Иначе они умрут. Это слишком. Вот почему для отдыха (после сезона - прим.) необходимы три недели или один месяц. Но впереди турниры, и нужно адаптироваться", - приводит слова испанца Daily Mail.