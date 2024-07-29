Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Если ФИФА, УЕФА и АПЛ не думают об игроках - думать о них приходится тренерам. Иначе они умрут
Не первые жалобы на календарь из стана "горожан"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал календарь проведения матчей для своих подопечных.
"Игроки опоздают, и не только на матч с "Манчестер Юнайтед", но и на матчи с "Челси" и "Ипсвичем".
Речь идет о том, чтобы не потерять много очков, постараться хорошо конкурировать. У нас не будут в распоряжении все футболисты, потому что им нужно отдохнуть.
Если большие боссы и все институты, такие как ФИФА, УЕФА и АПЛ не думают об игроках, то думать о них приходится тренерам. Иначе они умрут. Это слишком. Вот почему для отдыха (после сезона - прим.) необходимы три недели или один месяц. Но впереди турниры, и нужно адаптироваться", - приводит слова испанца Daily Mail.
10 августа "Манчестер Сити" сыграет в Суперкубке Англии с "Манчестер Юнайтед", а 18 августа проведут поединок в рамках первого тура АПЛ сезона 2024/25 против "Челси".
Популярное сейчас
- Олимпиада-2024. День 3. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник
- Новый клуб Яремчука, Металлист 1925 назначил тренера, Испания выиграла еще одно Евро. Главные новости за 28 июля
- Клубы, которых не хватает в профессиональном футболе Украины. Часть 1
- "Лысый" Мудрик показал партнерам навыки футбольного фристайла
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Комментарии 3