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Гвардиола: Если ФИФА, УЕФА и АПЛ не думают об игроках - думать о них приходится тренерам. Иначе они умрут

Англия

Не первые жалобы на календарь из стана "горожан"

Гвардиола: Если ФИФА, УЕФА и АПЛ не думают об игроках - думать о них приходится тренерам. Иначе они умрут

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал календарь проведения матчей для своих подопечных.

"Игроки опоздают, и не только на матч с "Манчестер Юнайтед", но и на матчи с "Челси" и "Ипсвичем".

Речь идет о том, чтобы не потерять много очков, постараться хорошо конкурировать. У нас не будут в распоряжении все футболисты, потому что им нужно отдохнуть.

Если большие боссы и все институты, такие как ФИФА, УЕФА и АПЛ не думают об игроках, то думать о них приходится тренерам. Иначе они умрут. Это слишком. Вот почему для отдыха (после сезона - прим.) необходимы три недели или один месяц. Но впереди турниры, и нужно адаптироваться", - приводит слова испанца Daily Mail.

10 августа "Манчестер Сити" сыграет в Суперкубке Англии с "Манчестер Юнайтед", а 18 августа проведут поединок в рамках первого тура АПЛ сезона 2024/25 против "Челси".

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Хосеп Гвардиола календарь Манчестер Сити
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2024 в 16:10
лысый, в команде до буя игроков, разрешено 5 замен - управляй составом и делов-то
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Комментарии 3
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2024 в 16:10
лысый, в команде до буя игроков, разрешено 5 замен - управляй составом и делов-то
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Nevermore (Донецк)
29.07.2024 в 16:02
пусть идут на завод работать
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kernoooo (Perth)
29.07.2024 в 15:56
Какие же они бедненькие
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