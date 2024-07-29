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Манчестер Юнайтед подпишет марокканского защитника Баварии - Романо

Англия

Мазрауи вскоре покинет немецкий клуб

Манчестер Юнайтед подпишет марокканского защитника Баварии - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" вскоре объявит о подписании контракта с защитником Нуссаиром Мазрауи из "Баварии“.

По информации Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано на пять лет - до июня 2029 года. Контракт также будет иметь опцию продления сотрудничества еще на один год.

Мазрауи присоединился к "Баварии" в 2022 году как свободный агент. За это время футболист сыграл за немецкий клуб 55 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 8 ассистов.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Нуссайр Мазрауи
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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