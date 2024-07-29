Манчестер Юнайтед подпишет марокканского защитника Баварии - Романо

"Манчестер Юнайтед" вскоре объявит о подписании контракта с защитником Нуссаиром Мазрауи из "Баварии“.

По информации Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано на пять лет - до июня 2029 года. Контракт также будет иметь опцию продления сотрудничества еще на один год.

Мазрауи присоединился к "Баварии" в 2022 году как свободный агент. За это время футболист сыграл за немецкий клуб 55 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 8 ассистов.