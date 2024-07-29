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Эриксен - о своем будущем в МЮ: У меня еще остался один год по контракту

Англия

Игрок высказался о своем будущем в Манчестер Юнайтед

Эриксен - о своем будущем в МЮ: У меня еще остался один год по контракту

Фото: https://twitter.com/ManUtd

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен ответил на вопросы журналистов относительно своего будущего в клубе.

"У меня еще остался один год по контракту, поэтому пока я игрок «Юнайтед», и последний год также", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

Напомним, в прошлом сезоне Эриксен принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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