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Академия Манчестер Сити подпишет талантливого защитника из Нью-Йорк Сити

Англия

Игрок хочет выступать за Манчестер Сити

Академия Манчестер Сити подпишет талантливого защитника из Нью-Йорк Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Академия "Манчестер Сити" вскоре подпишет контракт с молодым футболистом Кристианом МакФарлейном из "Нью-Йорк Сити".

Как сообщает Фабрицио Романо, игрок отдал предпочтение предложению "горожан", футболист отказал «Брайтону» и нескольким немецким клубам.

У Кристиана контракт с "Нью-Йорк Сити" рассчитан до 31 декабря 2026 года. МакФарлейн на клубном уровне за свою карьеру сыграл 37 матчей.

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Манчестер Сити Нью-Йорк Сити (США)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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