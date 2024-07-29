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Академия Манчестер Сити подпишет талантливого защитника из Нью-Йорк Сити
Игрок хочет выступать за Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Академия "Манчестер Сити" вскоре подпишет контракт с молодым футболистом Кристианом МакФарлейном из "Нью-Йорк Сити".
Как сообщает Фабрицио Романо, игрок отдал предпочтение предложению "горожан", футболист отказал «Брайтону» и нескольким немецким клубам.
У Кристиана контракт с "Нью-Йорк Сити" рассчитан до 31 декабря 2026 года. МакФарлейн на клубном уровне за свою карьеру сыграл 37 матчей.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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