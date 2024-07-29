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Холанд: Трудно быть в тонусе, если ты играешь больше 70 игр в год
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о расширенном графике матчей.
"Трудно быть в тонусе, если ты играешь больше 70 игр в год. Мы все видели на Евро, как и в целом, насколько устали люди. Вы могли видеть уровень; даже по лицам людей было видно, насколько они устали от футбола".
Напомним, что европейские футбольные лиги и мировой профсоюз игроков Fifpro подали жалобу против FIFA из-за невключения национальных лиг в утверждение международного календаря.
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