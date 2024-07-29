Холанд: Трудно быть в тонусе, если ты играешь больше 70 игр в год



Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о расширенном графике матчей.

"Трудно быть в тонусе, если ты играешь больше 70 игр в год. Мы все видели на Евро, как и в целом, насколько устали люди. Вы могли видеть уровень; даже по лицам людей было видно, насколько они устали от футбола".