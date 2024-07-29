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Арсенал подписал центрбека сборной Италии Калафиори

Англия
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Арсенал подписал центрбека сборной Италии Калафиори

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник Риккардо Калафиори перешел в "Арсенал" из "Болоньи".

Игрок подписал с «канонирами» контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года. Риккардо будет носить футболку с номером 33.

"Мы приветствуем Калафиори и его семью в "Арсенале". Он является замечательным игроком со специфическими навыками, которые сделают нас сильнее", - сказал главный тренер команды Микель Артета.

Как сообщает The Athletic, "Арсенал" заплатил за футболиста 45 миллионов евро.

Напомним, 22-летний итальянец в прошлом сезоне провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и сделал 5 передач.

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Арсенал (Лондон) Риккардо Калафиори
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Источник:
Аrsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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