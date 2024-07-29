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Арсенал подписал центрбека сборной Италии Калафиори
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Риккардо Калафиори перешел в "Арсенал" из "Болоньи".
Игрок подписал с «канонирами» контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года. Риккардо будет носить футболку с номером 33.
"Мы приветствуем Калафиори и его семью в "Арсенале". Он является замечательным игроком со специфическими навыками, которые сделают нас сильнее", - сказал главный тренер команды Микель Артета.
Bolstering the backline ✍️ pic.twitter.com/PaURTwJbci— Arsenal (@Arsenal) July 29, 2024
Как сообщает The Athletic, "Арсенал" заплатил за футболиста 45 миллионов евро.
Напомним, 22-летний итальянец в прошлом сезоне провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и сделал 5 передач.
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