Альварес - о своем будущем в Манчестер Сити: Мне нужно время, чтобы подумать

Форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о своем будущем в клубе.

"В прошлом сезоне я был одним из игроков с наибольшим количеством игрового времени в "Сити". Но... в конце концов, тебе не нравится оставаться без внимания в важных матчах, ты хочешь внести свой вклад".

Читайте также Академия Манчестер Сити подпишет талантливого защитника из Нью-Йорк Сити

"Мне нужно время, чтобы подумать о том, чего я хочу для себя. Посмотрим", - добавил игрок.

В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.