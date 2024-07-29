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Альварес - о своем будущем в Манчестер Сити: Мне нужно время, чтобы подумать

Англия

Футболист высказался о своем будущем в команде

Альварес - о своем будущем в Манчестер Сити: Мне нужно время, чтобы подумать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о своем будущем в клубе.

"В прошлом сезоне я был одним из игроков с наибольшим количеством игрового времени в "Сити". Но... в конце концов, тебе не нравится оставаться без внимания в важных матчах, ты хочешь внести свой вклад".

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"Мне нужно время, чтобы подумать о том, чего я хочу для себя. Посмотрим", - добавил игрок.

В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.

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Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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