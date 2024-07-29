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Фулхэм побьет свой трансферный рекорд, подписав хавбека Арсенала

Англия

Игрок вскоре должен пройти медицинское обследование

Фулхэм побьет свой трансферный рекорд, подписав хавбека Арсенала

twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

"Фулхэм" договорился о трансфере полузащитника "Арсенала“ Эмиля Смит Роу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Руководство клуба заплатят 32 миллиона евро за игрока, а еще 8 миллионов евро «канониры» могут получить в виде бонусов. Это сделает Эмиля самым дорогим игроком в истории "Фулхэма".

Смит Роу провел за основную команду "Арсенала" 115 матчей, забил 18 голов и отдал 13 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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