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Фулхэм побьет свой трансферный рекорд, подписав хавбека Арсенала
Игрок вскоре должен пройти медицинское обследование
twitter.com/FabrizioRomano
"Фулхэм" договорился о трансфере полузащитника "Арсенала“ Эмиля Смит Роу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Руководство клуба заплатят 32 миллиона евро за игрока, а еще 8 миллионов евро «канониры» могут получить в виде бонусов. Это сделает Эмиля самым дорогим игроком в истории "Фулхэма".
Смит Роу провел за основную команду "Арсенала" 115 матчей, забил 18 голов и отдал 13 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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