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Болонья - об уходе Калафиори: Удачи тебе в твоем новом клубе
Риккардо перешел в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 29 июля, "Арсенал" объявил о подписании центрального защитника Риккардо Калафиори.
"Болонья", бывший клуб игрока, в социальных сетях попрощалась с 22-летним футболистом:
"Спасибо, Риккардо, ты был одной из ключевых фигур в этом историческом сезоне. Удачи тебе в твоем новом клубе".
Grazie Richy: sei stato uno dei protagonisti di questa storica stagione. In bocca al lupo per la tua nuova avventura ????????— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) July 29, 2024
Il comunicato ufficiale ⤵️#ForzaBFC #WeAreOne
Калафиори перешел в лондонский клуб на постоянной основе за 45 миллионов евро.
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