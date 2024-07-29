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Болонья - об уходе Калафиори: Удачи тебе в твоем новом клубе

Англия

Риккардо перешел в Арсенал

Болонья - об уходе Калафиори: Удачи тебе в твоем новом клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 июля, "Арсенал" объявил о подписании центрального защитника Риккардо Калафиори.

"Болонья", бывший клуб игрока, в социальных сетях попрощалась с 22-летним футболистом:

"Спасибо, Риккардо, ты был одной из ключевых фигур в этом историческом сезоне. Удачи тебе в твоем новом клубе".

Калафиори перешел в лондонский клуб на постоянной основе за 45 миллионов евро.

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Болонья Арсенал (Лондон) Риккардо Калафиори
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