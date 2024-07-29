  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Трансфер вингера Марселя в Кристал Пэлас затягивается. Известна причина
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансфер вингера Марселя в Кристал Пэлас затягивается. Известна причина

Англия

Футболист вскоре должен пройти медицинский осмотр

Трансфер вингера Марселя в Кристал Пэлас затягивается. Известна причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Марселя" Исмаил Сарр близок к переходу в "Кристал Пэлас".

По информации Фабрицио Романо, соглашение между клубами было достигнуто еще на прошлой неделе. Но трансфер немного затянулся из-за оформления визы игрока. Ожидается, что все формальности будут завершены на этой неделе. После этого Сарр пройдет медицинский осмотр.

Добавим, что в прошлом сезоне Исмаила Сарр провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 6 ассистами.

Читайте такжеЛиверпуль отклонил предложение от Марселя по трансферу своего полузащитника
По теме
yellow-arrow
Болонья - об уходе Калафиори: Удачи тебе в твоем новом клубе
yellow-arrow
Фулхэм побьет свой трансферный рекорд, подписав хавбека Арсенала
yellow-arrow
Альварес - о своем будущем в Манчестер Сити: Мне нужно время, чтобы подумать
Марсель Кристал Пэлас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости