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Трансфер вингера Марселя в Кристал Пэлас затягивается. Известна причина
Футболист вскоре должен пройти медицинский осмотр
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Марселя" Исмаил Сарр близок к переходу в "Кристал Пэлас".
По информации Фабрицио Романо, соглашение между клубами было достигнуто еще на прошлой неделе. Но трансфер немного затянулся из-за оформления визы игрока. Ожидается, что все формальности будут завершены на этой неделе. После этого Сарр пройдет медицинский осмотр.
Добавим, что в прошлом сезоне Исмаила Сарр провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 6 ассистами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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