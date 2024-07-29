Трансфер вингера Марселя в Кристал Пэлас затягивается. Известна причина

Вингер "Марселя" Исмаил Сарр близок к переходу в "Кристал Пэлас".

По информации Фабрицио Романо, соглашение между клубами было достигнуто еще на прошлой неделе. Но трансфер немного затянулся из-за оформления визы игрока. Ожидается, что все формальности будут завершены на этой неделе. После этого Сарр пройдет медицинский осмотр.

Добавим, что в прошлом сезоне Исмаила Сарр провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 6 ассистами.