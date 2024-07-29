Калафиори - о подписанном контракте с Арсеналом: Премьер-лига была моей мечтой с 12 лет

Риккардо Калафиори 29 июля присоединился к "Арсеналу" из "Болоньи".

Игрок рассказал болельщикам, почему выбрал именно этот клуб.

"Это просто лучший проект для меня на ближайшие годы. Я много говорил с тренером и руководством. Они убеждали меня, но я уже был убежден сам".