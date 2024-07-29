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Калафиори - о подписанном контракте с Арсеналом: Премьер-лига была моей мечтой с 12 лет
Футболист поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Риккардо Калафиори 29 июля присоединился к "Арсеналу" из "Болоньи".
Игрок рассказал болельщикам, почему выбрал именно этот клуб.
"Это просто лучший проект для меня на ближайшие годы. Я много говорил с тренером и руководством. Они убеждали меня, но я уже был убежден сам".
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"Премьер-лига была моей мечтой с 12 лет. Не могу дождаться своей первой игры за "Арсенал", - добавил футболист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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