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О'Брайен подписал контракт с Эвертоном - Романо

Англия

Вскоре клуб объявит официально

О'Брайен подписал контракт с Эвертоном - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Ирландии Джейк О'Брайен присоединился к "Эвертону" из "Лиона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Напомним, 23-летний ирландец в прошлом сезоне чемпионата Франции сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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