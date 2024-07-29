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О'Брайен подписал контракт с Эвертоном - Романо
Вскоре клуб объявит официально
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Ирландии Джейк О'Брайен присоединился к "Эвертону" из "Лиона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
Напомним, 23-летний ирландец в прошлом сезоне чемпионата Франции сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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