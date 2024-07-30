Гвардиола - о будущем Альвареса: Пусть подумает. Он много играл

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова нападающего "горожан" Хулиана Альвареса о недостатке игровой практики.

"Я читал, что он собирается подумать об этом. Хорошо, пусть подумает... Потом он сообщит нам, что хочет сделать.

Хулиан много играл. Он хочет больше? Это нормально", - цитирует испанца журналист Фабрицио Романо.