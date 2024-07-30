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Гвардиола - о будущем Альвареса: Пусть подумает. Он много играл
Решение за аргентинцем
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал
"Я читал, что он собирается подумать об этом. Хорошо, пусть подумает... Потом он сообщит нам, что хочет сделать.
Хулиан много играл. Он хочет больше? Это нормально", - цитирует испанца журналист Фабрицио Романо.
На счету Альвареса 19 забитых мячей и 13 ассистов в 54 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне.
???????????? Guardiola on Julián Álvarez: “I read that he's going to think about it. Ok, think about it... then he will inform us what he wants to do”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2024
“Julián played a lot. He wants more? It’s fine. So that's why… think about it. And when he thinks about it, he will inform us”. pic.twitter.com/rtbT65qJn9
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