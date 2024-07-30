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Гвардиола - о будущем Альвареса: Пусть подумает. Он много играл

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Решение за аргентинцем

Гвардиола - о будущем Альвареса: Пусть подумает. Он много играл

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова нападающего "горожан" Хулиана Альвареса о недостатке игровой практики.

"Я читал, что он собирается подумать об этом. Хорошо, пусть подумает... Потом он сообщит нам, что хочет сделать.

Хулиан много играл. Он хочет больше? Это нормально", - цитирует испанца журналист Фабрицио Романо.

На счету Альвареса 19 забитых мячей и 13 ассистов в 54 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Опубликовал: Александр Бураков
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