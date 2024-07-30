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Эвертон проявляет интерес к полузащитнику Страсбура

Англия

Об этом сообщает L'Equipe

Эвертон проявляет интерес к полузащитнику Страсбура

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шон Дайч ищет возможности укрепить атакующую линию своей команды в летнее межсезонье. "Эвертон" попытается активизировать переговоры по трансферу игрока "Страсбура" Хабиба Диарра.

Сообщается, что англичане уже несколько месяцев интересуются сенегальским легионером и работают над тем, чтобы его подписать. Руководство "Страсбура" продолжает заявлять, что Хабиб Диарра, контракт которого рассчитан до 2028 года, не покинет клуб этим летом. Впрочем, решение полузащитника может оказаться решающим в этом деле.

Добавим, что в прошлом сезоне Хабиб Диарра провел 35 поединков, где отметился 4 голами и 2 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 млн евро.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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