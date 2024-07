Сын Джибриля Сиссе подписал контракт с Ливерпулем

Принс Коби Сиссе, сын бывшего нападающего "Ливерпуля" и сборной Франции Джибриля Сиссе, подписал первый контракт с мерсисайдским клубом.

В следующем сезоне 16-летний футболист будет выступать за команду U18.

Напомнил, Джибриль Сиссе выступал за "Ливерпуль" с 2004 по 2006 год, и помог "красным" за это время завоевать Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Англии.

Over the Moon to sign a Scholarship with my boyhood club @LFC, When i joined at the age of 4 this was the dream, now it’s Reality ! Big thanks to my mum my family and the LFC staff who supported me throughout the journey…..Hard work continues ❤️????! pic.twitter.com/upJSuzabvR