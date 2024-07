Миколенко принял участие в презентации новой выездной формы Эвертона

"Эвертон" представил выездной комплект формы на сезон-2024/25.

В презентации новой экипировки принял участие украинский защитник команды Виталий Миколенко.

Технический партнер клуба - Castore. Форма выполнена в черном цвете с желтыми элементами. Дизайн вдохновлен атмосферными ночами, которые проходили под светом прожекторов стадиона.

Вратарский вариант оформлен в ярко бирюзовом цвете.

"Эвертон" начнет новый сезон АПЛ матчем против "Брайтона", который состоится 17 августа.

New threads for away days. ???? — Everton (@Everton) July 30, 2024