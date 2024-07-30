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Миколенко принял участие в презентации новой выездной формы Эвертона
Shine Brightly!
Фото: evertonfc
"Эвертон" представил выездной комплект формы на сезон-2024/25.
В презентации новой экипировки принял участие украинский защитник команды Виталий Миколенко.
Технический партнер клуба - Castore. Форма выполнена в черном цвете с желтыми элементами. Дизайн вдохновлен атмосферными ночами, которые проходили под светом прожекторов стадиона.
Вратарский вариант оформлен в ярко бирюзовом цвете.
"Эвертон" начнет новый сезон АПЛ матчем против "Брайтона", который состоится 17 августа.
New threads for away days. ????— Everton (@Everton) July 30, 2024
Thoughts on our new away kit, Blues? ????— Everton (@Everton) July 30, 2024
Shine Brightly. ????— Everton (@Everton) July 30, 2024
Our 2024/25 @CastoreEngland away kit. Available online now. ⚫️???? pic.twitter.com/yERjEp109j
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