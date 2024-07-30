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Миколенко принял участие в презентации новой выездной формы Эвертона

Англия
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Миколенко принял участие в презентации новой выездной формы Эвертона

Фото: evertonfc

Новина українською

"Эвертон" представил выездной комплект формы на сезон-2024/25.

В презентации новой экипировки принял участие украинский защитник команды Виталий Миколенко.

Технический партнер клуба - Castore. Форма выполнена в черном цвете с желтыми элементами. Дизайн вдохновлен атмосферными ночами, которые проходили под светом прожекторов стадиона.

Вратарский вариант оформлен в ярко бирюзовом цвете.

"Эвертон" начнет новый сезон АПЛ матчем против "Брайтона", который состоится 17 августа.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
evertonfc.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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