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Гвардиола: Барселона - это клуб моей жизни. Матчи с ней для меня всегда особенные
Очередное признание Пепа в любви к родной команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед товарищеским матчем с "Барселоной", который состоится 31 июля.
- Как вы себя чувствуете, снова играя против "Барселоны"?
- Для меня матчи с "Барсой" всегда особенные. Это клуб моей жизни. Меня не волнует, товарищеская встреча это или нет. Для меня всегда большая честь играть против них.
- Как вы думаете, какой вклад принесет Флик?
- Я надеюсь на лучшее. Ханс - невероятный человек. Его команда — единственная, которая доминировала во всём. Это была доминирующая "Бавария". Однажды я увидел его и пожелал ему всего наилучшего. Я надеюсь, что у него все сложится хорошо. Ему понадобится терпение для побед. Потенциал у "Барсы" всегда будет присутствовать.
- Каких игроков вы хотели бы видеть в "Барселоне"?
- Они слишком хороши. Они не продаются. Президент (Лапорта - прим.) мне так сказал. И я говорю это без иронии. Фактически, из "Барсы" в "Сити" было подписано больше игроков, чем наоборот.
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