Гвардиола: Барселона - это клуб моей жизни. Матчи с ней для меня всегда особенные

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед товарищеским матчем с "Барселоной", который состоится 31 июля.

- Как вы себя чувствуете, снова играя против "Барселоны"?

- Для меня матчи с "Барсой" всегда особенные. Это клуб моей жизни. Меня не волнует, товарищеская встреча это или нет. Для меня всегда большая честь играть против них.

- Как вы думаете, какой вклад принесет Флик?

- Я надеюсь на лучшее. Ханс - невероятный человек. Его команда — единственная, которая доминировала во всём. Это была доминирующая "Бавария". Однажды я увидел его и пожелал ему всего наилучшего. Я надеюсь, что у него все сложится хорошо. Ему понадобится терпение для побед. Потенциал у "Барсы" всегда будет присутствовать.

- Каких игроков вы хотели бы видеть в "Барселоне"?

- Они слишком хороши. Они не продаются. Президент (Лапорта - прим.) мне так сказал. И я говорю это без иронии. Фактически, из "Барсы" в "Сити" было подписано больше игроков, чем наоборот.