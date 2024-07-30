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Гвардиола: Барселона - это клуб моей жизни. Матчи с ней для меня всегда особенные

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Гвардиола: Барселона - это клуб моей жизни. Матчи с ней для меня всегда особенные

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед товарищеским матчем с "Барселоной", который состоится 31 июля.

- Как вы себя чувствуете, снова играя против "Барселоны"?

- Для меня матчи с "Барсой" всегда особенные. Это клуб моей жизни. Меня не волнует, товарищеская встреча это или нет. Для меня всегда большая честь играть против них.

- Как вы думаете, какой вклад принесет Флик?

- Я надеюсь на лучшее. Ханс - невероятный человек. Его команда — единственная, которая доминировала во всём. Это была доминирующая "Бавария". Однажды я увидел его и пожелал ему всего наилучшего. Я надеюсь, что у него все сложится хорошо. Ему понадобится терпение для побед. Потенциал у "Барсы" всегда будет присутствовать.

- Каких игроков вы хотели бы видеть в "Барселоне"?

- Они слишком хороши. Они не продаются. Президент (Лапорта - прим.) мне так сказал. И я говорю это без иронии. Фактически, из "Барсы" в "Сити" было подписано больше игроков, чем наоборот.

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Хосеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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