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Тоттенхэм интересуется вингером Ювентуса

Англия

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

Тоттенхэм интересуется вингером Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine/

Новина українською

"Тоттенхэм" хочет усилить атакующее звено на следующий сезон. Анге Постекоглу обратил свое внимание в сторону итальянского чемпионата.

Сообщается, что "шпоры" заинтересованы в трансфере Федерико Кьезы из "Ювентуса". Начались первые переговоры с его агентом Фали Рамадани, но еще не поступали официальные предложения. По данным transfermarkt, стоимость составляет 35 млн евро.

Добавим, что Федерико Кьеза в прошлом сезоне провел 37 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.

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Ювентус (Турин) Тоттенхэм (Лондон) Федерико Кьеза
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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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