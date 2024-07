Тоттенхэм интересуется вингером Ювентуса

"Тоттенхэм" хочет усилить атакующее звено на следующий сезон. Анге Постекоглу обратил свое внимание в сторону итальянского чемпионата.

Сообщается, что "шпоры" заинтересованы в трансфере Федерико Кьезы из "Ювентуса". Начались первые переговоры с его агентом Фали Рамадани, но еще не поступали официальные предложения. По данным transfermarkt, стоимость составляет 35 млн евро.

????⚪️ Tottenham Hotspur, with a concrete interest in signing Federico #Chiesa this transfer window!



First talks with his agent Fali Ramadani have started. But no concrete negotiations at this stage. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/19iXyU5F5I