Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм интересуется вингером Ювентуса
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг
Getty Images/Global Images Ukraine/
"Тоттенхэм" хочет усилить атакующее звено на следующий сезон. Анге Постекоглу обратил свое внимание в сторону итальянского чемпионата.
Сообщается, что "шпоры" заинтересованы в трансфере Федерико Кьезы из "Ювентуса". Начались первые переговоры с его агентом Фали Рамадани, но еще не поступали официальные предложения. По данным transfermarkt, стоимость составляет 35 млн евро.
????⚪️ Tottenham Hotspur, with a concrete interest in signing Federico #Chiesa this transfer window!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2024
First talks with his agent Fali Ramadani have started. But no concrete negotiations at this stage. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/19iXyU5F5I
Добавим, что Федерико Кьеза в прошлом сезоне провел 37 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Официально. Роман Яремчук - игрок Олимпиакоса
- Будет ли Мирон Маркевич в Металлисте 1925? Журналист дал ответ на вопрос
- Олимпиада-2024. День 4. Расписание соревнований и выступлений украинцев во вторник
- Цыганык: У Довбика перед Евро было фантастическое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО