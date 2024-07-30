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Энцо Фернандес принёс извинения за расистскую кричалку и вернулся к тренировкам в Челси

Англия
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Кажется, ситуация разрешена

Энцо Фернандес принёс извинения за расистскую кричалку и вернулся к тренировкам в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес извинился перед своими одноклубниками по прибытии на предсезонную подготовку клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, во время празднования победы в Кубке Америки-2024 группа игроков сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о некоторых футболистах национальной команды Франции.

Также Энцо вызвался сделать значительное пожертвование в благотворительную организацию, борющуюся с дискриминацией.

Капитан "Челси" Рис Джеймс и французский защитник Аксель Дисаси в последние дни активно участвовали в урегулировании ситуации вокруг Фернандеса.

В частности, Дисаси был среди французских игроков, которые отписались от Энцо в социальных сетях после видео, которое его соотечественник Уэсли Фофана охарактеризовал как демонстрирующее "неприкрытый расизм".

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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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