Энцо Фернандес принёс извинения за расистскую кричалку и вернулся к тренировкам в Челси

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес извинился перед своими одноклубниками по прибытии на предсезонную подготовку клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, во время празднования победы в Кубке Америки-2024 группа игроков сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о некоторых футболистах национальной команды Франции.

Также Энцо вызвался сделать значительное пожертвование в благотворительную организацию, борющуюся с дискриминацией.

Капитан "Челси" Рис Джеймс и французский защитник Аксель Дисаси в последние дни активно участвовали в урегулировании ситуации вокруг Фернандеса.

В частности, Дисаси был среди французских игроков, которые отписались от Энцо в социальных сетях после видео, которое его соотечественник Уэсли Фофана охарактеризовал как демонстрирующее "неприкрытый расизм".