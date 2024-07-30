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Энцо Фернандес принёс извинения за расистскую кричалку и вернулся к тренировкам в Челси
Кажется, ситуация разрешена
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес извинился перед своими одноклубниками по прибытии на предсезонную подготовку клуба. Об этом сообщает The Telegraph.
Напомним, во время празднования победы в Кубке Америки-2024 группа игроков сборной Аргентины спели
Также Энцо вызвался сделать значительное пожертвование в благотворительную организацию, борющуюся с дискриминацией.
Капитан "Челси" Рис Джеймс и французский защитник Аксель Дисаси в последние дни активно участвовали в урегулировании ситуации вокруг Фернандеса.
В частности, Дисаси был среди французских игроков, которые отписались от Энцо в социальных сетях после видео, которое его соотечественник Уэсли Фофана охарактеризовал как демонстрирующее "неприкрытый расизм".
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