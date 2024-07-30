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Эдди Хау о слухах относительно работы в сборной Англии: Абсолютно никаких контактов ни с кем не имел
Тренер по-прежнему заинтересован в работе с Ньюкаслом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
46-летний наставник "Ньюкасла" был признан букмекерами одним из фаворитов на должность преемника Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии. "Сороки" сейчас находятся в предсезонном турне в Токио и главного тренера английского клуба в очередной раз спросили о работе у команды "трех львов".
"Абсолютно никаких контактов ни с кем не имел и я полностью предан "Ньюкаслу". Здесь не о чем говорить. Мне не нужно обращаться к игрокам. Надеюсь, они знают, как я веду себя и каким я являюсь каждый день, и насколько я предан клубу", - цитирует Эдди Хау Sky Sports.
Добавим, что сборная Англии проведет ближайший поединок против Ирландии в рамках Лиги наций. Матч состоится 7 сентября в 19:00 по киевскому времени на стадионе "Авива" в Дублине.
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