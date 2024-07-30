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Эдди Хау о слухах относительно работы в сборной Англии: Абсолютно никаких контактов ни с кем не имел

Англия

Тренер по-прежнему заинтересован в работе с Ньюкаслом

Эдди Хау о слухах относительно работы в сборной Англии: Абсолютно никаких контактов ни с кем не имел

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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46-летний наставник "Ньюкасла" был признан букмекерами одним из фаворитов на должность преемника Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии. "Сороки" сейчас находятся в предсезонном турне в Токио и главного тренера английского клуба в очередной раз спросили о работе у команды "трех львов".

"Абсолютно никаких контактов ни с кем не имел и я полностью предан "Ньюкаслу". Здесь не о чем говорить. Мне не нужно обращаться к игрокам. Надеюсь, они знают, как я веду себя и каким я являюсь каждый день, и насколько я предан клубу", - цитирует Эдди Хау Sky Sports.

Добавим, что сборная Англии проведет ближайший поединок против Ирландии в рамках Лиги наций. Матч состоится 7 сентября в 19:00 по киевскому времени на стадионе "Авива" в Дублине.

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Англия Ньюкасл Эдди Хау Национальная сборная Англии
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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