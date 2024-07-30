  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм вскоре подпишет защитника Манчестер Юнайтед - СМИ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм вскоре подпишет защитника Манчестер Юнайтед - СМИ

Англия

Аарон Ван-Биссака, вероятно сменит клуб

Вест Хэм вскоре подпишет защитника Манчестер Юнайтед - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" близок к продаже своего защитника Аарона Ван-Биссаки в "Вест Хэм“.

Как сообщает издание Football Insider, сам 26-летний игрок не против сменить команду. Теперь осталось договориться клубам. Переговоры между ними проходят успешно, и ожидается, что «Манчестер Юнайтед» получит около 15-20 миллионов фунтов стерлингов.

У Аарона Ван-Биссаки заканчивается последний год контракта на "Олд Траффорд". В январе "МЮ" активировал однолетнюю опцию в договоре защитника, которая распространяется на сезон 2024/25.

Читайте такжеЛегендарный голкипер Манчестер Юнайтед не станет игроком Дженоа - Романо
По теме
yellow-arrow
Эдди Хау о слухах относительно работы в сборной Англии: Абсолютно никаких контактов ни с кем не имел
yellow-arrow
Гвардиола: Ямаль, Кубарси, Педри, Бальде - они летают как самолёты
yellow-arrow
Энцо Фернандес принёс извинения за расистскую кричалку и вернулся к тренировкам в Челси
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Аарон Ван-Биссака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости