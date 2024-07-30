Вест Хэм вскоре подпишет защитника Манчестер Юнайтед - СМИ

"Манчестер Юнайтед" близок к продаже своего защитника Аарона Ван-Биссаки в "Вест Хэм“.

Как сообщает издание Football Insider, сам 26-летний игрок не против сменить команду. Теперь осталось договориться клубам. Переговоры между ними проходят успешно, и ожидается, что «Манчестер Юнайтед» получит около 15-20 миллионов фунтов стерлингов.

У Аарона Ван-Биссаки заканчивается последний год контракта на "Олд Траффорд". В январе "МЮ" активировал однолетнюю опцию в договоре защитника, которая распространяется на сезон 2024/25.