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Вест Хэм вскоре подпишет защитника Манчестер Юнайтед - СМИ
Аарон Ван-Биссака, вероятно сменит клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" близок к продаже своего защитника Аарона Ван-Биссаки в "Вест Хэм“.
Как сообщает издание Football Insider, сам 26-летний игрок не против сменить команду. Теперь осталось договориться клубам. Переговоры между ними проходят успешно, и ожидается, что «Манчестер Юнайтед» получит около 15-20 миллионов фунтов стерлингов.
У Аарона Ван-Биссаки заканчивается последний год контракта на "Олд Траффорд". В январе "МЮ" активировал однолетнюю опцию в договоре защитника, которая распространяется на сезон 2024/25.
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