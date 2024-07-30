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Агент Осимхена возмущен фейковыми новостями о будущем игрока: Прекратите такое писать
Календарь опроверг некоторые слухи
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Виктора Осимхена, Календа, опроверг слухи о возможном переходе форварда "Наполи" в аренду в другой клуб.
"Я читал об "удивительных обменах". Виктор - лучший бомбардир третьего скудетто в истории итальянского клуба. Так что уважайте и прекратите писать фейковые новости".
Напомним, что контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.
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