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Агент Осимхена возмущен фейковыми новостями о будущем игрока: Прекратите такое писать

Англия

Календарь опроверг некоторые слухи

Агент Осимхена возмущен фейковыми новостями о будущем игрока: Прекратите такое писать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент Виктора Осимхена, Календа, опроверг слухи о возможном переходе форварда "Наполи" в аренду в другой клуб.

"Я читал об "удивительных обменах". Виктор - лучший бомбардир третьего скудетто в истории итальянского клуба. Так что уважайте и прекратите писать фейковые новости".

Напомним, что контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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