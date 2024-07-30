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Эвертон презентовал выездную форму на сезон 2024/25

Англия

Необычные цвета

Эвертон презентовал выездную форму на сезон 2024/25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" представил выездную форму на новый сезон 2024/25.

Костюм от технического спонсора Castore выполнена в непривычных для клуба черно-желтых цветах.


Вдохновением для дизайнеров стали вечера на стадионе "Эвертона" под ярким светом прожекторов.

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