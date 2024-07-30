Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон презентовал выездную форму на сезон 2024/25
Необычные цвета
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" представил выездную форму на новый сезон 2024/25.
Костюм от технического спонсора Castore выполнена в непривычных для клуба черно-желтых цветах.
Thoughts on our new away kit, Blues? ????— Everton (@Everton) July 30, 2024
Вдохновением для дизайнеров стали вечера на стадионе "Эвертона" под ярким светом прожекторов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Роман Яремчук - игрок Олимпиакоса
- Будет ли Мирон Маркевич в Металлисте 1925? Журналист дал ответ на вопрос
- Шахтер объявил об аренде защитника, Арсенал подписал игрока сборной Италии. Главные новости за 29 июля
- Арсенал одержал волевую победу над Ман Юнайтед. Зинченко вышел в старте
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн