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Борнмут Забарного подписал талантливого защитника из Ювентуса
Футболист подписал шестилетний контракт
Getty Images/Global Images Ukraine
Борнмут объявил о подписании 19-летнего защитника Дина Гюйсена из "Ювентуса".
Молодой футболист подписал шестилетний контракт и стал четвертым новичком команды этим летом.
"Дин - это человек с большим потенциалом, и мы все с нетерпением ждем, когда он выйдет на поле за нашу команду", - сказал исполнительный директор "Борнмута“ Нил Блейк.
Yep, it's now confirmed ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) July 30, 2024
We're delighted to welcome Dean Huijsen to #afcb ????
He's signed a long-term deal, LET'S GO ???????????? pic.twitter.com/lOW6ifghGc
Добавим, что в прошлом сезоне Дин Гюйсен провел 14 матчей в Серии А, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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