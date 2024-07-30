Борнмут Забарного подписал талантливого защитника из Ювентуса

Борнмут объявил о подписании 19-летнего защитника Дина Гюйсена из "Ювентуса".

Молодой футболист подписал шестилетний контракт и стал четвертым новичком команды этим летом.

"Дин - это человек с большим потенциалом, и мы все с нетерпением ждем, когда он выйдет на поле за нашу команду", - сказал исполнительный директор "Борнмута“ Нил Блейк.

Yep, it's now confirmed ????



We're delighted to welcome Dean Huijsen to #afcb ????



He's signed a long-term deal, LET'S GO ???????????? pic.twitter.com/lOW6ifghGc — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) July 30, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне Дин Гюйсен провел 14 матчей в Серии А, где отметился 2 голами и результативной передачей.