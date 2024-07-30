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Борнмут Забарного подписал талантливого защитника из Ювентуса

Англия

Футболист подписал шестилетний контракт

Борнмут Забарного подписал талантливого защитника из Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Борнмут объявил о подписании 19-летнего защитника Дина Гюйсена из "Ювентуса".

Молодой футболист подписал шестилетний контракт и стал четвертым новичком команды этим летом.

"Дин - это человек с большим потенциалом, и мы все с нетерпением ждем, когда он выйдет на поле за нашу команду", - сказал исполнительный директор "Борнмута“ Нил Блейк.

Добавим, что в прошлом сезоне Дин Гюйсен провел 14 матчей в Серии А, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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Ювентус (Турин) Борнмут
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Источник:
Bournemouth
Опубликовал: Екатерина Власова
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