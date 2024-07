Борнмут Забарного подписал талантливого защитника из Ювентуса

Борнмут объявил о подписании 19-летнего защитника Дина Гюйсена из "Ювентуса".

Молодой футболист подписал шестилетний контракт и стал четвертым новичком команды этим летом.

Yep, it's now confirmed



We're delighted to welcome Dean Huijsen to #afcb



He's signed a long-term deal