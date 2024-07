Официально: Защитник Ирландии и Лиона стал одноклубником Миколенко

Защитник сборной Ирландии Джейк О'Брайен подписал контракт с "Эвертоном".

"Ириски" договорились с игроком о четырехлетнем контракте - до конца июня 2028 года.

We have completed the signing of Republic of Ireland centre-back Jake O’Brien from Olympique Lyonnais for an undisclosed fee. Welcome to Everton, Jake! ????

Напомним, 23-летний ирландец в прошлом сезоне чемпионата Франции за "Лион" сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

